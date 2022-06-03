В Ереване начались стычки между протестующими и силовиками

В Ереване начались стычки между полицейскими и протестующими. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что во время столкновений протестующие начали кидать бутылки в силовиков.

Ранее сообщалось, что армянская оппозиция организовала массовый митинг в Ереване в поддержку внеочередного заседания парламента. Сторонники движения «Сопротивление» собрались в палаточном лагере на Площади Франции, после чего устроили шествие.