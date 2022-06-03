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12 минут назад

Эрдоган назвал условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО

Lenta.ru

Для членства в НАТО Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, снять санкции с Турции, а также показать союзническую солидарность. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит канцелярия главы государства в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Эрдоган назвал условия для членства Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: ReutersReuters

Эрдоган провел телефонные переговоры с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, в ходе которых обсуждалось вступление скандинавских стран в НАТО. По словам турецкого лидера, обеспокоенность Анкары «основана на законных требованиях».

«Президент Эрдоган подчеркнул, что обе страны должны четко продемонстрировать, что они отказались от поддержки терроризма, сняли санкции с Турции и готовы продемонстрировать солидарность с альянсом», — сказано в сообщении.

Столтенберг, в свою очередь, заявил, что ожидания Турции «должны быть выполнены».

Ранее в администрации турецкого лидера заявили, что значение Турции для НАТО очевидно, и Анкара не ждет каких-либо компромиссов по вопросу вступления Швеции и Финляндии в альянс.

В свою очередь в Финляндии подчеркнули, что страна не станет экстрадировать в Турцию курдов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и членов Террористической организации фетхуллахистов (ФЕТО). Для преодоления обеспокоенности турок относительно деятельности РПК и ФЕТО власти предложили наладить диалог как на двустороннем уровне, так и в формате НАТО.

Глава МИД Швеции Анн Линде также отвергла обвинения в адрес шведских политиков об их связях с РПК, отметив, что это серьезные обвинения, которые не имеют под собой никаких оснований.

При этом заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский признал, что представители стран НАТО не смогут согласовать вопрос вхождения Швеции и Финляндии в состав блока к началу саммита Североатлантического альянса в Мадриде.

В мире,Павел Яблоньский,Йенс Столтенберг,Реджеп Эрдоган,Рабочая партия Курдистана,НАТО,
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