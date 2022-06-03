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«Воевать дальше не смогут». Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и ВСУ

Carlos Barria/Reuters

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт. По его мнению, с украинской стороны скоро будет некому воевать, а силы территориальной обороны не смогут заменить армию. Также Лукашенко напомнил об обещаниях Киева предоставить гражданам Польши особый статус, которые могли вызвать негативную реакцию среди военнослужащих.

Путин поручил провести в российском регионе эксперимент по вызову осадков

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым провести в республике эксперимент по созданию искусственных осадков для борьбы с пожарами. Об этом сообщает в пятницу, 3 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

ЕС опубликовал санкционный список по шестому пакету санкций против РФ

Евросоюз опубликовал санкционный список в рамках шестого пакета санкций против России. Документ появился в «Официальном журнале ЕС», передает ТАСС.

Украина захотела изъять золотовалютные резервы России

Украина намерена изъять золотовалютные резервы России

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев планирует заключить международные договоры со странами Евросоюза и США на право использования замороженных золотовалютных резервов России. Его слова приводит «Прайм».

Раскрыто возможное новое название McDonald's

Новый бренд McDonald's будет называться «Доминис» Об этом «Москве 24» сообщил источник. Однако в пресс-службе бывшей McDonald's официально опровергли сообщение о том, что сеть ресторанов будет так называться. Там отметили, что новое название еще в разработке. Об окончательном уходе с российского рынка после 30 лет работы McDonald's объявил 16 мая. Позднее стало известно, что компания продает бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, который владеет компанией «ГиД», управляющей 25 ресторанами сети в Сибири.

Африка решила помочь России выйти из-под санкций Запада

Африка и Россия должны работать вместе, чтобы решить проблему с санкциями. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сегодня утром разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы: это кризис и санкции, и нужно работать над разрешением двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций», — заявил Салл, трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Названа основная версия убийства бизнесмена в Москве

В московской полиции назвали основной версией убийства бизнесмена Оганеса Камаряна кровную месть. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Камарян был убит поздним вечером 2 июня на Комсомольском проспекте в центре Москвы. Сообщалось, что ему несколько раз выстрелили в затылок из пистолета с глушителем. После этого убийца достал телефон, сделал снимок тела и сбежал.

Кончаловский назвал причину возвращения в Россию

Кинорежиссер и сценарист Егор Кончаловский рассказал, почему решил вернуться обратно в Россию после того, как долгое время прожил за границей. По его словам, он не смог остаться там из-за разочарований и деградации Запада. Об этом он рассказал в интервью StarHit. Егор Кончаловский много лет жил в Великобритании и даже, по его словам, начал думал по-английски. Но в итоге режиссер разочаровался в жизни в Европе, поэтому и вернулся обратно.

Названы курорты, где снизились цены на аренду жилья

«Авито» назвал курорты Кубани со сниженной ценой аренды жилья

За год средняя ставка аренды жилья показала снижение в Анапе и Сочи. Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимость», передает «РБК». Эксперты выявили, что за год снижение средних ставок аренды квартир в Анапе составило 16,7%, Сочи — 23%. Также в столице Краснодарского края существенно упала цена на съем загородных домов — 40%.

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