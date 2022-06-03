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3 июня

Президент Молдавии пожаловалась на тяжелую жизнь в стране

Ura.Ru

Президент Молдавии Майя Санду заявила об ухудшении жизни в стране и росте цен. По ее словам, Молдавия стала второй страной, наиболее пострадавшей от спецоперации РФ на Украине.

Президент Молдавии пожаловалась на тяжелую жизнь в стране
Фото: ReutersReuters

«Импортеры не могут поставлять продукцию через украинские порты, экспортеры больше не имеют доступа на восточные рынки. Жизнь наших граждан ухудшилась из-за роста цен на продукты, на топливо и энергоресурсы. Мы переживаем сложный период, и тем важнее для нас помощь, которую мы получаем от наших европейских партнеров», — написала Санду в своем telegram-канале.

Ранее стало известно о росте цен в Японии, там подорожали 8,3 тысяч наименований продуктов. В Нидерландах жителям придется пропускать приемы пищи, чтобы справиться с экономическим кризисом, заявлял специальный адвокат ООН, королева Нидерландов Максима. В США также растут цены на еду, президент страны обвинил в этом российского лидера Владимира Путина. Враждебная политика Евросоюза по отношению к России может повлечь убытки в 500 млрд долларов США к концу года, сказал URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. По его словам, европейцы переплачивают за нефть, газ, бензин и электричество. Евросоюз 3 июня частично ограничил импорт российской нефти, сообщает Life.

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