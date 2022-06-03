Президент Молдавии пожаловалась на тяжелую жизнь в стране

Президент Молдавии Майя Санду заявила об ухудшении жизни в стране и росте цен. По ее словам, Молдавия стала второй страной, наиболее пострадавшей от спецоперации РФ на Украине.

«Импортеры не могут поставлять продукцию через украинские порты, экспортеры больше не имеют доступа на восточные рынки. Жизнь наших граждан ухудшилась из-за роста цен на продукты, на топливо и энергоресурсы. Мы переживаем сложный период, и тем важнее для нас помощь, которую мы получаем от наших европейских партнеров», — написала Санду в своем telegram-канале.

Ранее стало известно о росте цен в Японии, там подорожали 8,3 тысяч наименований продуктов. В Нидерландах жителям придется пропускать приемы пищи, чтобы справиться с экономическим кризисом, заявлял специальный адвокат ООН, королева Нидерландов Максима. В США также растут цены на еду, президент страны обвинил в этом российского лидера Владимира Путина. Враждебная политика Евросоюза по отношению к России может повлечь убытки в 500 млрд долларов США к концу года, сказал URA.RU директор Фонда энергетического развития, член Общественного совета Минэнерго РФ Сергей Пикин. По его словам, европейцы переплачивают за нефть, газ, бензин и электричество. Евросоюз 3 июня частично ограничил импорт российской нефти, сообщает Life.