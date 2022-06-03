Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке

Президент Сербии Александар Вучич посетил в пятницу лагерь для украинских беженцев в городе Вране и пообщался с детьми на русском языке. Трансляцию вело агентство Tanjug.
Перед президентом построили 15 детей и подростков.
"Вам нравится здесь?" - обратился к детям Вучич по-сербски.
Дети ответили ему по-русски "да". После этого президент также перешел на русский:
"Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю".
Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.
В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: "Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском".
В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.