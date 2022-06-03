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48 минут назад

Bloomberg сообщило, что Финляндия отключилась от российской линии электропередачи

Газета.Ru

Финская государственная электросетевая компания Fortum отключилась от российской трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра—Светогорск. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю рассылку Fortum.

Финляндия отключилась от российской линии электропередачи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Межсистемная ЛЭП между Иматрой и Светогорском отключена на неопределенный срок в связи с прекращением поставок (из РФ)», — пишет Bloomberg.

Ранее дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — заявила, что с 14 мая поставки электроэнергии из России в Финляндию прекратятся из-за неоплаты со стороны Финляндии.

В середине мая министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что решение финской энергетической компании Fortum о выходе из числа основных акционеров российских компаний не повлияет на работу российских электростанций.

Fortum решила уйти с рынка России 12 мая. В рамках решения предприятие планирует продать российские активы Fortum. Также в ближайшее время будет возобновлен процесс продажи дочерней компании ПАО «Юнипро».

В мире,Николай Шульгинов,Юнипро,Интер РАО ЕЭС,
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