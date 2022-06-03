Боррель рассказал, почему против патриарха Кирилла не ввели санкции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал отсутствие патриарха всея Руси Кирилла в санкционном списке ЕС «издержками внешней политики». Об этом дипломат заявил в своем Twitter-аккаунте. Боррель убежден в том, что религиозные лидеры не должны уходить от ответственности за поддержку спецоперации РФ на Украине.

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Отсутствие патриарха Кирилла в подсанкционном списке продемонстрировало издержки внешней политики, основанной на принципе единства. Религиозные лидеры не должны быть ограждены от ответственности за поддержку спецоперации РФ на Украине, — заявил Боррель.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался от санкций против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета антироссийских ограничений. Такое решение было принято из-за категоричной позиции Венгрии, которая требовала исключить главу Русской православной церкви из перечня антироссийских санкций.