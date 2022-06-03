Власти Японии убрали упоминание РФ из стратегии международного сотрудничества

Правительство Японии скорректировали план стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, в котором теперь совершенно не упоминается о сотрудничестве с Россией, передает агентство Киодо.

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План российско-японского экономического сотрудничества состоит из восьми пунктов. А заключен он был на двустороннем саммите в мае 2016 года, когда пост премьер-министра Японии занимал Синдзо Абэ.

По этому плану компании Японии оснащали аэропорты и морские порты на Дальнем Востоке, сотрудничали в нефтяных и газовых проектах, а также участвовали в проектах по поддержке здравоохранения, образования, туризма и гуманитарных обменов.

В прошлом году в этот документ было внесено развитие сотрудничества, а именно: создание городской среды, транспорта, медицины, энергетики.