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1 час назад

Посол Украины считает, что переданного Испанией оружия хватит лишь "на два часа боя"

ТАСС

Посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев в пятницу поблагодарил правительство Испании за предоставление 200 тонн военной помощи, однако счел это недостаточным.

"На два часа боя": посол Украины оценил военную помощь Испании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По подсчетам дипломата, оружия, переданного Испанией, "хватит на два часа боя". "Мы благодарны, но не можем сказать, что удовлетворены", - приводит слова посла агентство Europa Press .

В этой связи Погорельцев обратился с просьбой направить Украине гаубицы, минометы и танки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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