"На два часа боя": посол Украины оценил военную помощь Испании

Посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев в пятницу поблагодарил правительство Испании за предоставление 200 тонн военной помощи, однако счел это недостаточным.

По подсчетам дипломата, оружия, переданного Испанией, "хватит на два часа боя". "Мы благодарны, но не можем сказать, что удовлетворены", - приводит слова посла агентство Europa Press .

В этой связи Погорельцев обратился с просьбой направить Украине гаубицы, минометы и танки.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.