Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт. Об этом заявил сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет «Белта».

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«Польша - вы видите - и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», - заявил он.

По словам Лукашенко, именно украинские военные понимают, «как никто», что такое конфликт с Россией. «Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут», - констатировал Лукашенко.

При этом, по мнению белорусского лидера, на Украине среди военных зреет недовольство и сближением с Польшей и обещаниями, которое дало руководство страны.

«И я уверен, украинские военные снесут голову любому. (…) Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается», - подчеркнул он.

Ранее в Киеве президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. А представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус для польских граждан.