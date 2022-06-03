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22 минуты назад

Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными

Алиса Селезнёва

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт. Об этом заявил сегодня белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет «Белта».

Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и украинскими военными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польша - вы видите - и туда и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», - заявил он.

По словам Лукашенко, именно украинские военные понимают, «как никто», что такое конфликт с Россией. «Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут», - констатировал Лукашенко.

При этом, по мнению белорусского лидера, на Украине среди военных зреет недовольство и сближением с Польшей и обещаниями, которое дало руководство страны.

«И я уверен, украинские военные снесут голову любому. (…) Они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается», - подчеркнул он.

Ранее в Киеве президентами Украины и Польши Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой было объявлено о намерении подписать договор о добрососедстве и упростить порядок пересечения границы для граждан двух стран. А представитель Верховной Рады в украинском Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Зеленский намерен внести в парламент законопроект, который установит особый правовой статус для польских граждан.

В свою очередь замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что Польша начала «прощупывать почву» для «фактической аннексии» Украины. Так Медведев прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что в ближайшем будущем между Украиной и Польшей не будет границ, а народы двух стран смогут «вместе жить на этой земле». Медведев назвал западные регионы Украины «желанным приобретением для алчущей возврата земель Польши».

В мире,Владимир Зеленский,Александр Лукашенко,Анджей Дуда,Дмитрий Медведев,Верховная Рада,Совет безопасности РФ,
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