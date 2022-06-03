Джонсона с женой освистали в Лондоне

Толпа освистала премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона, когда он вместе со своей женой Керри направлялся в собор Святого Павла на службу в честь юбилея правления королевы. Об этом рассказал таблоид Mirror.

Фото: Reuters Reuters

«Премьер-министр прибывает с женой. Довольно сильное освистывание. Значительное. Честно говоря, мы не слышали такого в отношении других VIP-гостей», - так описал это комментатор прямой трансляции службы.

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Британцы недовольны Джонсоном из-за «патигейта» (partygate) - скандала из-за участия премьера в вечеринках во время карантина.

Сообщалось, что одна из таких вечеринок состоялась 15 мая 2020 года после пресс-конференции Джонсона. В этот момент в стране действовали строгие ограничения.

Как писали британские СМИ, премьер сказал подчиненным, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Представитель Джонсона опровергал это, заявив, что сотрудники Даунинг-стрит всего лишь работали в саду.

Однако газета The Guardian опубликовала фотографию, на которой Джонсон запечатлен на «посиделках с вином и сыром» 15 мая 2020 года.

На снимке заметны бутылки, похожие на винные, закуски, никто не соблюдает социальную дистанцию и не носит масок.

15 мая 2020 года в Британии были запрещены собрания более чем двух человек на открытом воздухе (даже в таком случае они обязаны были соблюдать дистанцию не менее двух метров). Пабы и рестораны тогда все еще были закрыты, большинству людей было разрешено вернуться на свои рабочие места, но требование о социальном дистанцировании сохранялось.

Анджела Райнер, заместитель лидера Лейбористской партии, сравнивала фотографию с вечеринки с «пощечиной британской общественности».

В январе 2022 года был опубликован «Доклада Сью Грей», посвященный коронавирусным вечеринкам Джонсона. В докладе упоминается 16 таких вечеринок, в том числе день рождения Джонсона, который он отмечал на Даунинг-стрит 19 июня 2020 года, во время общенационального локдауна.