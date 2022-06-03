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22 минуты назад

Джонсона освистали по прибытии на мессу в честь Елизаветы II. Видео

Александр Кузьмин

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона освистали по прибытии на мессу в собор Святого Павла в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Соответствующие кадры распространяются в социальных сетях. На них видно, что политик и его супруга поднимаются по ступенькам англиканской церкви, где будет проходить торжественное богослужение в четь 70-летия царствования королевы, под недовольные крики людей.

На этой неделе британская газета Evening Standard сообщала, что Джонсону может грозить вотум недоверия после скандала с алкогольными вечеринками, которые проводились в период, когда массовые мероприятия в стране были запрещены.

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