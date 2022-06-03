Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона освистали по прибытии на мессу в собор Святого Павла в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Соответствующие кадры распространяются в социальных сетях. На них видно, что политик и его супруга поднимаются по ступенькам англиканской церкви, где будет проходить торжественное богослужение в четь 70-летия царствования королевы, под недовольные крики людей.