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45 минут назад

WP: генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Газета.Ruиещё 1

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению огня на Украине и возобновлению мирных переговоров, передает The Washington Post со ссылкой на соответствующее заявление.

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Фото: ReutersReuters

«Чем раньше стороны предпримут добросовестные дипломатические усилия, чтобы положить конец этой войне, тем лучше для Украины, России и всего мира», — сказал он.

Гутерриш также напомнил о продовольственном, энергетическом и финансовом кризисе, нависшем над «наиболее уязвимыми людьми, странами и экономиками».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и генсек ООН Антониу Гуттериш обсудили вопрос вывоза зерна с территории Украины.

Лукашенко также предложил Гутерришу провести переговоры с участием Белоруссии, Украины и балтийских стран, чтобы «урегулировать проблемы в обозначенном вопросе».

До этого Турция, Украина и РФ под эгидой ООН подготовили дорожную карту по безопасной транспортировке сельхозпродукции из заблокированных украинских портов на мировые рынки.

В мире,Антониу Гутерриш,Александр Лукашенко,ООН,
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