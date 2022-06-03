В Киеве высказались о судьбе Медведчука

"Что касается первого дела, никакого смягчения не будет. 15 лет - это только потому, что мы двигались с этим делом до того, как новый закон вступил в силу. Сейчас бы это была бы совсем другая мера пресечения, конечно. Поэтому смягчения никакого не будет", - сказала она в пятницу в эфире канала "Украина-24".