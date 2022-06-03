В США раскрыли неприятную правду для Украины

Профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм рассказал, что не рассматривает победу Украины в конфликте с Россией как реалистичный результат. По его словам, очевидно, что это невозможно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

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Лэтэм отметил, что у Украины сейчас нет возможности вернуть под контроль Донбасс и населенные пункты вдоль Азовского побережья. По словам профессора, эти территории больше интересуют Россию, чем северные, поэтому ВС РФ просто так их не оставят. Кроме того, ВСУ несут большие потери и слабеют с каждым днем.

Эксперт подчеркнул, что видит сейчас только один возможный вариант: фрагментированная и разделенная Украина. Когда такой сценарий осуществится, это станет поражением для Киева. При этом такое положение дел будет на руку России, так как ее основное желание - нейтрализация Украины вне геополитической сферы НАТО.