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16 минут назад

В США раскрыли неприятную правду для Украины

Елена Прошина

Профессор международных отношений в американском колледже Макалестер в Сент-Поле Эндрю Лэтэм рассказал, что не рассматривает победу Украины в конфликте с Россией как реалистичный результат. По его словам, очевидно, что это невозможно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Hill.

В США раскрыли неприятную правду для Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лэтэм отметил, что у Украины сейчас нет возможности вернуть под контроль Донбасс и населенные пункты вдоль Азовского побережья. По словам профессора, эти территории больше интересуют Россию, чем северные, поэтому ВС РФ просто так их не оставят. Кроме того, ВСУ несут большие потери и слабеют с каждым днем.

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Эксперт подчеркнул, что видит сейчас только один возможный вариант: фрагментированная и разделенная Украина. Когда такой сценарий осуществится, это станет поражением для Киева. При этом такое положение дел будет на руку России, так как ее основное желание - нейтрализация Украины вне геополитической сферы НАТО.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не намерена уговаривать Украину вернуться за стол переговоров. Продолжение переговорного процесса возможно только на российских условиях.

В мире,Валентина Матвиенко,Верховный суд,НАТО,Совет Федерации,
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