Лукашенко заявил о готовности помочь США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность помочь США с поставкой детского питания, которое исчезло с полок американских магазинов. Об этом пишет «Белта».
Кризис с поставками детского питания в магазины США возник после того, как реализация крупных партий молочной смеси была приостановлена из-за подозрений, что они могут быть заражены болезнетворными бактериями. 2 июня президент США Джо Байден объявил о доставке детских смесей по воздуху из Европы и Австралии.
Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия также готова оказать гуманитарную помощь американским детям.
«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Можете довести это через средства массовой информации до каждого американца. У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек, и консервы, и молочные смеси, и прочее. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки», - подчеркнул глава государства.
Он также подчеркнул, что возможна и продажа белорусского детского питания в США.
«Я думаю, они не бедные люди и смогут купить», - заметил Лукашенко.