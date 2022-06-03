Лукашенко заявил о готовности помочь США

Кризис с поставками детского питания в магазины США возник после того, как реализация крупных партий молочной смеси была приостановлена из-за подозрений, что они могут быть заражены болезнетворными бактериями. 2 июня президент США Джо Байден объявил о доставке детских смесей по воздуху из Европы и Австралии.