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1 час назад

Офицер управления Народной милиции ДНР сообщил о похищении его дочери в Харькове

ТАССиещё 1

Офицер управления Народной милиции ДНР Владимир Демченко сообщил, что украинские силовики похитили его дочь в Харькове.

ВСУ похитили дочь офицера Народной милиции ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мне посредством [мессенджера] Telegram пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйдут на связь, - сказал он в пятницу на брифинге в Донецке. - Они мне сказали, что представляют силы специальных операций [Украины] и вы будете с нами разговаривать либо будет не так, как вы хотите. Разговор у нас длился порядка 21 минуты, в ходе которого они пытались склонить меня к сотрудничеству. Разговор у нас с ними не получился".

В мире,Владимир Демченко,
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