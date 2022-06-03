ВСУ похитили дочь офицера Народной милиции ДНР

"Мне посредством [мессенджера] Telegram пришло сообщение: "Папа, меня забрали из-за тебя, завтра в 11:00 выйдут на связь, - сказал он в пятницу на брифинге в Донецке. - Они мне сказали, что представляют силы специальных операций [Украины] и вы будете с нами разговаривать либо будет не так, как вы хотите. Разговор у нас длился порядка 21 минуты, в ходе которого они пытались склонить меня к сотрудничеству. Разговор у нас с ними не получился".