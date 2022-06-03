«Договоритесь с Россией»: Лукашенко обратился к Западу

"Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нет, не могут. И по объективным, и по субъективным причинам", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.