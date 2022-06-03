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1 час назад

Лукашенко призвал Запад договариваться с Россией

ТАССиещё 1

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Западу необходимо договариваться с Россией для того, чтобы снизить градус напряженности в мире. Об этом он сказал в пятницу журналистам.

«Договоритесь с Россией»: Лукашенко обратился к Западу
Фото: ТАССТАСС

"Вы же сильны технологически и прочее, ядерная держава Франция, Германия мощная. Да оторвитесь вы, договоритесь с Россией. Россия готова к этому. И создайте здесь сильнейший центр. Китай, Европейский союз вместе с Россией, нами и Америка. Нет, не могут. И по объективным, и по субъективным причинам", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

В мире,Александр Лукашенко,ЕС,
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