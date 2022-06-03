Лукашенко назвал условия помощи Украине с зерном

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское зерно можно будет вывезти через Белоруссию, если в Киеве пойдут на компромисс. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Пожалуйста - мы не хотим, чтобы в Африке голодали», - заявил Лукашенко, отметив, что проблемы с продовольствием грозят не только Африке, но даже Европе и США.

Он заявил, что миллиард человек уже голодает, а «завтра миллиард будет на грани смерти».

«Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы - вам, вы - нам. Открывайте порты и будем грузить», - отметил Лукашенко.

В продовольственном кризисе он обвинил политику «богатых стран, прежде всего Америки».

Лукашенко добавил, что США хотят вывезти 20 миллионов тонн украинского зерна, но, возможно, таких запасов у страны уже нет.

«Заберут у украинцев последний кусок хлеба. Они украинцев обдирают. Я не думаю, что это из-за оружия. Оружие им будут поставлять. Для того, чтобы уничтожить Россию, подойти к Китаю. Тут не в хлебе дело», - заключил он.

13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не заработают в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

Конгрессмен США Джейсон Кроу рассказывал, что во время визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.