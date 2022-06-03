Украина придумала новый способ попасть в НАТО

«Я думаю, что если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей в этой стратегии. Украина также будет частью стратегии, потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, восточного фланга стран НАТО, восточного фланга ЕС», — цитирует Резникова Reuters.