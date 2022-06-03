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40 минут назад

Украина придумала новый способ попасть в НАТО

Ura.Ru

НАТО нужно обсудить предоставление Украины возможности войти в альянс де-факто, а не де-юре. Такое предложение высказал глава Минобороны Украины Алексей Резников на форуме GLOBSEC 2022 в Братиславе.

«Я думаю, что если мы говорим о членстве Украины в НАТО де-факто, а не де-юре, это может быть хорошей идеей в этой стратегии. Украина также будет частью стратегии, потому что мы являемся частью восточного фланга Европы, восточного фланга стран НАТО, восточного фланга ЕС», — цитирует Резникова Reuters.

Он предположил, что это станет беспроигрышной стратегией для всех стран.

Зеленский признал, что Украине не суждено войти в НАТО

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в конце мая заявлял, что вопрос вступления Украины в НАТО пока не обсуждается. Экс-посол США в РФ Майкл Макфол считает, что Украину обманули, когда пообещали ей возможное членство в организации. До начала спецоперации на Украине Россия просила НАТО и США предоставить гарантии безопасности, в числе которых было требование не включать Украину в состав альянса, но стороны отказались идти навстречу России. По словам первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, РФ начала спецоперацию не только из-за угрозы расширения НАТО. Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Украина может вступить в НАТО после окончания спецоперации РФ, передает Life.

В мире,Видео,Андрей Мельник,Алексей Резников,Майкл Макфол,Сергей Кириенко,Администрация Президента РФ,НАТО,ЕС,
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