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50 минут назад

В Польше назвали лицемерным отношение Германии к событиям на Украине

Lenta.ru

Украине нечего предложить Германии в отличие от богатой сырьем России, заявил экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский в беседе с порталом wPolityce. Поэтому Берлин ждет скорейшего окончания конфликта, чтобы возобновить сотрудничество с Москвой.

В Польше заявили о лицемерии Германии в отношении Украины
Фото: ТАССТАСС

«Это, конечно, лицемерие, ведь в планах немецкой гегемонии Украина бесполезна. Она больше всего хочет как можно скорее и с любым результатом завершить этот конфликт, чтобы прежде всего начать сотрудничество с Россией, которое обеспечило бы ей доступ к российским ресурсам и гарантировало бы возможность сохранения лидирующей или гегемонистской позиции в Европе», — подчеркнул экс-министр.

По словам Ващиковского, Украина не обладает теми запасами сырья, которые помогли бы Германии удержать доктрину политической гегемонии. При это он не исключил, что Берлин не упустит возможность войти на украинский рынок сбыта, так как немецкая экономика — проэкспортная, которая производит практически все, начиная от автомобилей, заканчивая электроникой.

Германию обвинили в двойной игре в отношении Украины

По мнению евродепутата, подобная позиция Берлина «крайне неэтична», так как он не намерен помогать Киеву выиграть, в отличие от той же Варшавы, которая намерена вкладываться в восстановление Украины.

В мире,Витольд Ващиковский,
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