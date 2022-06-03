В Польше заявили о лицемерии Германии в отношении Украины

«Это, конечно, лицемерие, ведь в планах немецкой гегемонии Украина бесполезна. Она больше всего хочет как можно скорее и с любым результатом завершить этот конфликт, чтобы прежде всего начать сотрудничество с Россией, которое обеспечило бы ей доступ к российским ресурсам и гарантировало бы возможность сохранения лидирующей или гегемонистской позиции в Европе», — подчеркнул экс-министр.