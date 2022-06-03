На границе Киргизии и Таджикистана снова началась перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан.

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Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии обвинила таджикскую сторону в применении минометов. По ее информации, в Баткенской области были обнаружены нарушившие условную линию границы таджикские пограничники, которые незаконно прошли на территорию Киргизии.

«Игнорируя законное требование покинуть территорию страны, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы», — говорится в сообщении спецслужбы.

Утверждается, что Душанбе также начал перебрасывать тяжелую военную технику к границе.

По предварительным данным, со стороны Киргизии получил ранение один пограничник, ему уже оказали помощь. В это же время идут телефонные переговоры о прекращении огня между главами пограничных ведомств.

Власти Таджикистана пока никак не прокомментировали ситуацию.

Значительная часть границы Киргизии и Таджикистана не урегулирована с момента распада Советского Союза — по словам президента первой страны Садара Жапарова, сейчас из 972 км описаны и согласованы 662 км. Самая острая ситуация — в Баткенской области Киргизии (села Ак-Сай, Кок-Таш, Самаркандык) и в Согдийской области Таджикистана (села Чорку и Сурх). Кроме того, периодически проблемы возникают вокруг эксклава Ворух.