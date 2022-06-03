Обзор иноСМИ: отключение российского газа и шаткое единство Запада

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Фото: ТАСС ТАСС

«Россия продолжает отключать газ»

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Россия продолжает использовать свой энергетический козырь против стран ЕС, которые вводят против страны санкции, пишет турецкий экономист Эрдал Карагёль в своей статье для Yeni Şafak. Он отметил, что на фоне роста цен на энергоносители Россия получила доход в 400 миллиардов евро от экспорта нефти и природного газа в страны Европы в 2021 году.

Карагёль заявил, что ЕС, вероятно, удастся сократить свою зависимость от российской нефти, но ситуация с газом сложнее: Германия импортирует около половины необходимого ей природного газа из России, а тем временем цены на энергоносители растут, подогревая инфляцию. При этом Россия начала прекращать поставки газа в страны, отказавшие открыть рублевые счета для оплаты газа в РФ. Это уже коснулось Польши, Болгарии, Финляндии, Нидерландов и Дании.

«Шаткое единство Запада рушится»

Автор Global Times Ай Цзюнь считает, что «шаткое единство» западных держав начало рушиться, поскольку санкции против России наносят ущерб практическим интересам. После нескольких недель споров и переговоров на этой неделе был обнародован шестой раунд санкций ЕС против России.

Президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что соглашение об эмбарго, достигнутое в ходе саммита лидеров ЕС, охватывает более двух третей импорта нефти из России. Тем не менее, в большинстве сообщений западных СМИ преуменьшается один факт: импорт по трубопроводу освобожден от санкций и некоторые страны продолжат импортировать российскую энергию. По словам Ай, «причудливый пузырь солидарности Запада был проткнут» за день до саммита, когда министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что единство ЕС «начинает рушиться», так как не все согласны с эмбарго.

Эмбарго со сниженной эффективностью

ЕС 30 мая провел специальную встречу на высшем уровне и согласовал частичный запрет на импорт российской сырой нефти. Yahoo News Japan отмечает, что Брюссель достиг компромисса с Венгрией, которая импортирует российскую нефть по трубопроводам: в санкциях сделали исключение для таких поставок, они продолжатся.

При этом на сырую нефть, транспортируемую по трубопроводу, приходится треть закупок ЕС у России. Исключение для этой доли, по-видимому, значительно снизить эффективность эмбарго, отмечает Yahoo News Japan

Китай и США: борьба за влияние в Тихом океане

По данным CNN, Китай предложил широкомасштабное соглашение по региональной безопасности и экономическому сотрудничеству тихоокеанским островным государствам, которые уже тесно сотрудничают с США. Сделка, затрагивающая разные области, включая образование и здравоохранение, обсуждалась 30 мая на встрече главы МИД Китая Ван И с его коллегами из десяти островных государств.

Речь идет о Соломоновых островах, Кирибати, Самоа, Фиджи, королевстве Тонга и Папуа-Новой Гвинее и других. Все эти страны сотрудничают с США в рамках операции Blue Pacific по борьбе с незаконным рыболовством. Встреча Ван И с министрами закончилась без подписания соглашения, вместо этого группа пришла к консенсусу по пяти пунктам, касающимся углубления стратегического партнерства и стремления к общему развитию, но не безопасности. Если бы соглашение было подписано, это ознаменовало бы значительный прогресс в связях Пекина с территориями, имеющим геостратегическое значение в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечает CNN.

«Трещины в западном фронте» из-за поставок оружия Киеву

На западном фронте противостояния Москве появляются трещины: европейские союзники Америки все больше расходятся во мнениях относительно того, стоит ли продолжать поставки Украине более мощного оружия, что, как опасаются некоторые из них, может затянуть конфликт и усилить его экономические последствия. Как пишет The Wall Street Journal, в центре разногласий находятся разные представления о долгосрочной угрозе, исходящей от России, и о способности Украины одержать победу на поле боя.