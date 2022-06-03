США решили «наказать» Венгрию

Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти предложил рассмотреть возможное введение санкций против Венгрии, выступающей против введения эмбарго на поставки российской нефти. Об этом пишет RT.
Свое предложение Кришнамурти направил госсекретарю Энтони Блинкену. В письме он также призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго. В документе отмечается, что Венгрия до сих пор ведет дела с экспортерами российского топлива.
По его мнению, с помощью эмбарго Евросоюз перекроет «ключевой источник доходов» России, благодаря чему Запад сможет затруднить Москве возможности финансирования спецоперации на Украине. Также эти меры значительно усилят финансовое давление на российскую экономику.
Ранее Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России. В новых санкциях удалось утвердить введение частичного нефтяного эмбарго российской нефти. Ограничения вступят в силу после того, как документ опубликуют в Официальном журнале Евросоюза. Предположительно, это может произойти в пятницу, 3 июня.