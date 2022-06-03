США решили «наказать» Венгрию

Член палаты представителей США Раджа Кришнамурти предложил рассмотреть возможное введение санкций против Венгрии, выступающей против введения эмбарго на поставки российской нефти. Об этом пишет RT.

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Свое предложение Кришнамурти направил госсекретарю Энтони Блинкену. В письме он также призвал Госдепартамент сотрудничать с Евросоюзом по вопросу введения эмбарго. В документе отмечается, что Венгрия до сих пор ведет дела с экспортерами российского топлива.

По его мнению, с помощью эмбарго Евросоюз перекроет «ключевой источник доходов» России, благодаря чему Запад сможет затруднить Москве возможности финансирования спецоперации на Украине. Также эти меры значительно усилят финансовое давление на российскую экономику.