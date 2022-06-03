Азербайджан обвинил Армению в попытке обострить ситуацию на границе

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций своих вооруженных сил в приграничных районах. Об этом сообщает ТАСС.

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В ведомстве назвали действия армянской стороны попыткой эскалации ситуации на границе.

«Армянская сторона с целью отвлечения внимания общественности страны от внутренних процессов пытается обострить ситуацию на госгранице, используя крупнокалиберное оружие», — заявили в Минобороны Азербайджана.

В Баку возложили «всю ответственность за последствия провокаций» на руководство Армении.

По заявлению Баку, вооруженные силы Армении обстреляли азербайджанские позиции из гранатометов и крупнокалиберного оружия в районе сел Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района. Обстрел произошел вечером 2 июня и продолжился в ночь на 3 июня. Минобороны сообщает, что подразделения азербайджанской армии «приняли адекватные ответные меры», потерь среди личного состава и техники азербайджанской армии нет.