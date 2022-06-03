Финляндию и Швецию не успеют принять в НАТО на саммите в Мадриде

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО вряд ли успеют согласовать к июньскому саммиту альянса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию RMF.

«Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев», - сказал он.

По его словам, Турция не заблокирует вступление этих стран в НАТО, хотя и будет выдвигать свои условия, которые уже были сформулированы. Он также отметил, что переговоры по этому вопросу идут, и они должны привести к тому, что в альянсе будет два новых члена в короткий срок.