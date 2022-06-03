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1 час назад

В Офисе президента Украины заявили о возможности обстреливать Крым американскими РСЗО

Газета.Ru

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев не исключает возможности обстрела Крыма американским вооружением. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

В офисе Зеленского открыли «маленькую тайну»
Фото: Телеграм-канал «Политика Страны»Телеграм-канал «Политика Страны»

«Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», — сказал Арестович, отвечая на вопрос о том, запретили ли американцы использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в ближайшее время будут поставлены Украине, в отношении полуострова.

Кроме того, Арестович также «открыл маленькую тайну», сказав, что Украина уже наносила удары по Крыму, но при этом не приведя никаких деталей.

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Ранее Арестович заявлял, что украинские войска могут перейти в контрнаступление в начале июля при достаточном количестве западного вооружения.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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