В офисе Зеленского открыли «маленькую тайну»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Киев не исключает возможности обстрела Крыма американским вооружением. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
«Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», — сказал Арестович, отвечая на вопрос о том, запретили ли американцы использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в ближайшее время будут поставлены Украине, в отношении полуострова.
Кроме того, Арестович также «открыл маленькую тайну», сказав, что Украина уже наносила удары по Крыму, но при этом не приведя никаких деталей.
Ранее Арестович заявлял, что украинские войска могут перейти в контрнаступление в начале июля при достаточном количестве западного вооружения.