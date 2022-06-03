В офисе Зеленского открыли «маленькую тайну»

«Крым наш. Наш украинский. И они это знают. Поэтому полетит в Крым аж бегом, если будет такая необходимость», — сказал Арестович, отвечая на вопрос о том, запретили ли американцы использовать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые в ближайшее время будут поставлены Украине, в отношении полуострова.