От Байдена потребовали отчитаться за помощь Украине

Представители обеих партий парламента потребовали от администрации президента Джо Байдена и Пентагона отчитаться о расходовании 40 миллиардов долларов, выделенных на помощь Украине. Об этом пишет газета Politico.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции. 21 мая стало известно, что президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд.

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В конгрессе США, согласовавшем беспрецедентную военную помощь Украине, растет беспокойство по поводу способности администрации должным образом отчитаться, куда именно идут деньги, а также «отследить тысячи единиц американского оружия, направляемых в Украину», отмечает Politico.

«Ряд конгрессменов уже предупредили администрацию президента, что следующий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства членов законодательного органа, как это было в предыдущие разы. Ключевым фактором в данном вопросе будет то, насколько исчерпывающим будет отчет об уже выделенных средствах», - говорится в статье.

При этом администрация президента также обеспокоена тем, насколько эффективно Пентагон способен отслеживать вооружение, передаваемое Украине, а также обеспечивать его использование.

Источники издания пояснили, что Киеву не передаются передовые технологии из опасения, что они могут попасть в руки российских военных, и в РФ смогут создать на их основе новые виды вооружения.