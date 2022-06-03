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14 минут назад

В США заявили о провале попытки изолировать Россию

Lenta.ru

Доктор философии, научный сотрудник Христианского университета Колорадо Уильям Молоуни в статье в газете The Hill заявил, что попытки США изолировать Россию полностью провалились.

В США заявили о провале попытки изолировать Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обозреватель указал, что сложившаяся ситуация развенчивает миф о том, что США сплотили вокруг себя весь мир для изоляции России. Из 195 стран только 65 согласились поддержать санкционный режим, напомнил он. При этом среди не согласившихся — Китай, Индия, большая часть Азии, Африки и Латинской Америки, где проживает большая часть населения мира.

Спустя месяц споров: ЕС согласовал шестой пакет антироссийских санкций

По словам Молоуни, данные соцопросов в США демонстрируют сомнения американцев в целях Вашингтона на Украине. Также граждане страны заговорили о том, что санкции, призванные подорвать экономику России, ударили в первую очередь по западным странам.

«Отсюда — полнейшая несостоятельность основополагающего мифа о том, что Соединенные Штаты сплотили весь мир против практически полностью изолированной России», — подчеркнул ученый.

Молоуни заключил, что США стоят на пороге «мощного политического отторжения со стороны американцев», которые задумались о приоритетном решении проблем в собственной экономике.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал введение нового пакета антироссийских санкций Вашингтона. Он заявил, что очередные рестрикции лишь усугубят мировой экономический кризис и нехватку продуктов.

В мире,Анатолий Антонов,ЕС,
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