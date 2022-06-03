Байдена назвали «главным нытиком» США

«Что еще более важно, они не уважают его, потому что его политика — катастрофа. Они не уважают его, потому что знают, что его семья коррумпирована. Они не верят в него, потому что не могут себе этого позволить, и не любят его, потому что он винит во всем остальных, включая своих сотрудников. Как выразился Майкл Гудвин в The New York Post: «США любят победителей, а не нытиков». Джо Байден — главный нытик», — заключил телеведущий.