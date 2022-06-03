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26 минут назад

Ведущий Fox News назвал Байдена "главным нытиком" США

Газета.Ru

Американский телеведущий Шон Хэннити раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что глава государства не выполнил свои обязательства перед американским народом. В своей программе на Fox News, он отметил, что все обещания лидера страны «оказались ложью».

Байдена назвали «главным нытиком» США
Фото: ReutersReuters

«Он [Байден] обещал остановить пандемию, но сегодня у нас 100 тыс. новых случаев COVID-19. Это была ложь. Он обещал не бросать американцев в Афганистане, но даже [госсекретарь США] Энтони Блинкен признал, что мы их там оставили — очередная ложь. Он пообещал, что инфляция упадет, но оказывается этого не будет. То есть это снова была ложь. Он обещает, что цены на бензин снизятся — снова ложь», — отметил Хэннити.

С точки зрения журналиста, президент США в целом ничего не делает правильно, что подтверждают его низкие рейтинги. По мнению Хэннити, американский народ не доверяет Байдену, потому что он ему не помогает.

«Что еще более важно, они не уважают его, потому что его политика — катастрофа. Они не уважают его, потому что знают, что его семья коррумпирована. Они не верят в него, потому что не могут себе этого позволить, и не любят его, потому что он винит во всем остальных, включая своих сотрудников. Как выразился Майкл Гудвин в The New York Post: «США любят победителей, а не нытиков». Джо Байден — главный нытик», — заключил телеведущий.

Ранее сообщалось, что ведущий Fox News Такер Карлсон обвинил Байдена во втягивании США в конфликт с Россией.

В мире,Майкл Гудвин,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,
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