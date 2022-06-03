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26 минут назад

Почему в Южной Осетии решили перенести референдум о присоединении к РФ

Елена Прошина

Референдум о присоединении Южной Осетии к России перенесен из-за спецоперации на Украине, чтобы не создавать «лишние проблемы» для Москвы, сообщают «Известия» со ссылкой на соратника президента республики Алана Гаглоева и члена его предвыборной команды Владимира Ванеева.

Почему в Южной Осетии решили перенести референдум о присоединении к РФ
Фото: ТАССТАСС

«Россия занята ситуацией на Украине, и мы не хотим доставлять ей лишние проблемы. Придет время, Москва подаст знак — и мы все это сделаем очень грамотно и красиво», — сообщил он.

Решение экс-президента Южной Осетии Анатолия Бибилова объявить референдум о вступлении в состав РФ является опрометчивым, а также способным навредить новому руководству республики и российским властям.

«Он на это пошел с единственной целью — напакостить новому руководству. Пять лет у него было, чтобы провести референдум, почему же он этого не делал раньше?», — считает политик.

Зампред комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин согласился с тем, что объявление референдума является поспешным решением предыдущего руководства Южной Осетии. Как считает депутат, безопасность республики гарантирована в соответствии с союзными договорами, а ее жители получили право иметь двойное гражданство.

«Россия отвлечена не только на специальную военную операцию на Украине. РФ, по сути, вступила в отечественную войну за выживание со всем Западом. И сегодня отягощать эту борьбу новыми осложнениями — самое плохое, что можно посоветовать России сделать», — отметил парламентарий.

В мире,Политика,Владимир Ванеев,Алан Гаглоев,Анатолий Бибилов,Константин Затулин,
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