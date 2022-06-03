В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
5 минут назад

Меган Маркл публично унизили на праздновании юбилея Елизаветы II

Елена Прошина

Меган Маркл не пустили на балкон к королевской семье во время праздничного парада в честь платинового юбилея правления Елизаветы II, сообщает «Пятый канал».

Меган Маркл публично унизили на праздновании юбилея Елизаветы II
Фото: ТАССТАСС

Когда королева Великобритании вышла поприветствовать подданных на балкон Букингемского дворца, рядом с ней стояли принц Чарльз и его супруга Камилла, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми.

При этом супруге принца Гарри выделили место за углом у стены, согласно протоколу. Самого герцога Сассекского также на балкон не пригласили.

Решение об этом приняла сама Елизавета II. Согласно слухам, она таким образом хотела избежать лишнего шума вокруг герцогов Сассекских, переехавших в США и отказавшихся от титулов, а также оскандалившегося из-за дела о сексуальном насилии принца Эндрю.

Меган Маркл раскрыла секреты своей стройности и красоты

Напомним, королева Великобритании не сможет присутствовать на службе в соборе Святого Павла в Лондоне. Четверг был первым днем празднования 70-летнего юбилея правления королевы. 3 июня пройдет служба в честь этого события.

Елизавета II не посетит службу из-за дискомфорта, который она испытала 2 июня, сообщила канцелярия 96-летнего монарха.

В мире,принц Гарри,Елизавета II,Чарльз Виндзор,Кейт Миддлтон,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители