Меган Маркл публично унизили на праздновании юбилея Елизаветы II

Меган Маркл не пустили на балкон к королевской семье во время праздничного парада в честь платинового юбилея правления Елизаветы II, сообщает «Пятый канал».

Фото: ТАСС ТАСС

Когда королева Великобритании вышла поприветствовать подданных на балкон Букингемского дворца, рядом с ней стояли принц Чарльз и его супруга Камилла, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми.

При этом супруге принца Гарри выделили место за углом у стены, согласно протоколу. Самого герцога Сассекского также на балкон не пригласили.

Решение об этом приняла сама Елизавета II. Согласно слухам, она таким образом хотела избежать лишнего шума вокруг герцогов Сассекских, переехавших в США и отказавшихся от титулов, а также оскандалившегося из-за дела о сексуальном насилии принца Эндрю.

Напомним, королева Великобритании не сможет присутствовать на службе в соборе Святого Павла в Лондоне. Четверг был первым днем празднования 70-летнего юбилея правления королевы. 3 июня пройдет служба в честь этого события.