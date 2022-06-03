СМИ: в США падает интерес к Украине

Американцы все меньше поддерживают активное участие США в событиях на Украине, Вашингтону не удалось нанести российской экономике желаемого ущерба путем введения санкций, многие страны не пожелали к ним присоединиться. Такое мнение выразил обозреватель американской газеты The Hill Уильям Молуни в статье, опубликованной в четверг.

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"Зарубежные войны обычно пользуются наибольшей поддержкой в начале, особенно, если их предоставляют американской общественности, давая однозначные оценки с точки зрения морали, однако, если они достаточно быстро не завершаются решительной победой, достигнутой при разумных затратах, общественная поддержка и политический консенсус слабеют, иногда быстро. Похоже, именно это происходит с войной на Украине", - говорится в материале об отношении американцев к попыткам властей США противодействовать проведению специальной военной операции РФ на Украине.

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В публикации приводятся данные социологических опросов, проведенных совместно c агентством Associated Press и центром социологических исследований при Чикагском университете. Они свидетельствуют, что в марте более 60% респондентов высказывались за то, чтобы США "играли значительную роль на Украине". К середине мая этот показатель снизился примерно до 45%. Доля участников исследования, которые давали положительную оценку политике президента США Джо Байдена в отношении России также сократилась.

Обозреватель отмечает, что газета The New York Times, ранее призывавшая "наказать" Россию за проведение операции на Украине, теперь "демонстрирует растущий скептицизм относительно целей США".

Санкции вредят Западу

В статье подчеркивается, что "в настоящее время рушится" распространенное ранее мнение, согласно которому "сокрушительные санкции, введенные США и странами ЕС, вскоре поставят российскую экономику на колени". "Напротив, есть свидетельства того, что все происходит наоборот: санкции наносят больший ущерб экономике западных стран, чем российской", - констатируется в публикации. Как отметил Молуни, экспорт от продажи энергоносителей и сельскохозяйственной продукции РФ "принес рекордные доходы, отчасти потому, что Европа и большая часть мира не может без них обходиться".

"С этим связано и полнейшее несоответствие действительности основополагающего мифа относительно войны, который состоит в том, что США сплотили почти весь мир против практически изолированной России, - подчеркнул обозреватель. - На самом деле из 195 стран мира лишь 65 согласились присоединиться к американскому санкционному режиму, это означает, что 130 стран отказались это сделать. Среди них Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, большая часть Азии, Африки и Латинской Америки. На них суммарно приходится большая часть населения мира".

По мнению журналиста, сейчас "почти все западные страны в той или иной степени переживают экономический кризис". Как отмечается в статье, "правительство США стоит на пороге мощного политического отторжения со стороны американцев, которые все больше отмечают при опросах общественного мнения, что для них приоритетом является решение проблем в собственной экономике".

Спецоперация РФ

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.