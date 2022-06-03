Байден встретится с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден в июне отправится в Саудовскую Аравию, где впервые встретится с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и другими лидерами арабских стран. Об этом сообщает The New York Times.

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Как пишет газета, американский президент намерен восстановить отношения с Саудовской Аравией, несмотря на то, что во время своей предвыборной кампании Байден обещал сделать страну "изгоем", в ответ на убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году.

В публикации отмечается, что во время своей поездки президент встретится с Мухаммедом бин Салманом, а также с лидерами других арабских стран, включая Египет, Иорданию, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Как считают эксперты, предстоящий визит означает победу реальной политики над моральными соображениями.

В NYT подчеркнули, что после начала спецоперации России на Украине Байден начал работу по привлечению других стран для замены российской нефти, чтобы урегулировать цены на мировом рынке. Там также добавили, что администрация Байдена уже наращивала сотрудничество с Саудовской Аравией по целому ряду вопросов, в том числе о прекращении войны в Йемене.