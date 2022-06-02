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28 минут назад

В ЕП призывают лишить права голоса Венгрию за ее шантаж Евросоюза

FBM.ru

Как сообщает ТАСС, заместитель главы Европарламента Катарина Барли потребовала, чтобы Венгрию лишили права голоса в ЕС после ее демарша относительно отмены санкций в отношении патриарха Кирилла.

Евросоюз решил наказать Венгрию за связанный с Россией демарш
Фото: ReutersReuters

Барли заявила, что Венгрия очень часто злоупотребляет своим правом вето и использует принцип единогласия при принятии решений в своих интересах. Барли напомнила, что в самой Венгрии далеко не все в порядке с продвижением евроценностей, которым власти страны упорно сопротивляются, и вообще, венгерский премьер Виктор Орбан основательно прибрал к рукам страну, что противоречит принципам демократии.

ЕС отказался вводить санкции против патриарха Кирилла из-за Венгрии

Барли напомнила, что принцип единогласия восходит к тем временам, когда в ЕС было всего шесть стран. Сейчас членами Евросоюза являются 27 стран, и этот принцип стал неудобным, потому что изжил себя.

Из-за позиции Венгрии Евросоюзу пришлось исключить из шестого пакета санкций Предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла. Орбан пояснил, что он против санкций в отношении главы РПЦ, потому что это обеспечивает свободу вероисповедания венгерских религиозных общин. Евросоюзу пришлось вычеркнуть патриарха Кирилла из санкционных списков. Венгрия своей непримиримой позицией также добилась значительного смягчения нефтяного эмбарго.

В мире,Патриарх Кирилл,Виктор Орбан,Европарламент,РПЦ,ЕС,
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