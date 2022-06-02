Евросоюз решил наказать Венгрию за связанный с Россией демарш

Как сообщает ТАСС, заместитель главы Европарламента Катарина Барли потребовала, чтобы Венгрию лишили права голоса в ЕС после ее демарша относительно отмены санкций в отношении патриарха Кирилла.

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Барли заявила, что Венгрия очень часто злоупотребляет своим правом вето и использует принцип единогласия при принятии решений в своих интересах. Барли напомнила, что в самой Венгрии далеко не все в порядке с продвижением евроценностей, которым власти страны упорно сопротивляются, и вообще, венгерский премьер Виктор Орбан основательно прибрал к рукам страну, что противоречит принципам демократии.

Барли напомнила, что принцип единогласия восходит к тем временам, когда в ЕС было всего шесть стран. Сейчас членами Евросоюза являются 27 стран, и этот принцип стал неудобным, потому что изжил себя.