НАТО обозначило свою позицию по переговорам Киева и Москвы

«Я верю и доверяю политическому руководству на Украине, они должны принимать эти сложные решения. Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому, что украинцы должны принимать, а что нет. Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону», — сказал Столтенберг.