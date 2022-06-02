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53 минуты назад

Столтенберг заявил, что НАТО не станет диктовать Киеву условия переговоров с Москвой

Елена Прошина

НАТО не станет диктовать Украине условия переговоров с Россией. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом. Слова главы НАТО приводит «РИА Новости».

НАТО обозначило свою позицию по переговорам Киева и Москвы
Фото: AFP 2022 / John ThysAFP 2022 / John Thys

«Я верю и доверяю политическому руководству на Украине, они должны принимать эти сложные решения. Мы не должны решать или иметь решающее мнение по тому, что украинцы должны принимать, а что нет. Мы должны помогать им осуществлять свое право на самооборону», — сказал Столтенберг.

Конгресс США выступил против новых военных поставок Украине

Он подчеркнул, что конфликты всегда заканчиваются за столом переговоров, но то, что за ним происходит «зависит от ситуации на земле, на поле боя».

По словам Столтенберга, НАТО «должны помогать украинцам, чтобы они достигли лучшего возможного результата» в этой ситуации.

Ранее генсек альянса заявил, что конфликт на Украине превращается в «затяжную войну на истощение» и никто не может предсказать, когда она закончится. Он призвал всех быть готовыми «к долгому путешествию»,

В мире,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,НАТО,Конгресс США,
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