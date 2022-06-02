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54 минуты назад

В Госдепе надеются, что санкции вынудят РФ вести переговоры по ядерным вооружениям

ТАССиещё 1

Власти США рассчитывают на то, что введенные против России санкции могут вынудить Москву согласиться на консультации по вопросам, касающимся ядерных вооружений. Об этом заявила в четверг помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт.

США раскрыли цель введенных против России санкций
Фото: ReutersReuters

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"Я думаю, для санкций есть много других причин, но, если санкции могут нам помочь в проведении добросовестных переговоров [с Россией], то это будет их полезным применением", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое развитие событий. "Мы видели, что в других областях санкции имели определенный эффект в этом плане, в плане принуждения к сторон к обсуждению возможностей для изменения, снятия [санкций] или предоставления исключений из санкционного режима. Есть надежда, что их можно использовать в данных целях, но это еще предстоит выяснить", - добавила Стюарт, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.

В мире,Госдеп США,
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