США раскрыли цель введенных против России санкций

"Я думаю, для санкций есть много других причин, но, если санкции могут нам помочь в проведении добросовестных переговоров [с Россией], то это будет их полезным применением", - сказала она, отвечая на вопрос о том, возможно ли такое развитие событий. "Мы видели, что в других областях санкции имели определенный эффект в этом плане, в плане принуждения к сторон к обсуждению возможностей для изменения, снятия [санкций] или предоставления исключений из санкционного режима. Есть надежда, что их можно использовать в данных целях, но это еще предстоит выяснить", - добавила Стюарт, выступая на ежегодном заседании вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями.