Зеленский возмутился срокам обсуждения шестого пакета санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился «долгому» обсуждению шестого пакета санкций Евросоюза против России. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе.
«Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности, шестого, тратится столько времени... Более месяца. Хорошо, что он оформлен, но он должен заработать незамедлительно, чтобы можно было перейти к подготовке седьмого санкционного пакета», — сказал Зеленский.
Напомним, что страны Запада начали вводить антироссийские санкции после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Накануне стало известно, что Евросоюз согласовал шестой пакет ограничительных мер против в России.
Как стало известно СМИ, в него входит частичное эмбарго на поставки нефти из России, отключение от системы SWIFT еще трех российских банков и ограничения в отношении физических лиц.