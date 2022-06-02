Зеленский возмутился срокам обсуждения шестого пакета санкций против России

«Я считаю неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности, шестого, тратится столько времени... Более месяца. Хорошо, что он оформлен, но он должен заработать незамедлительно, чтобы можно было перейти к подготовке седьмого санкционного пакета», — сказал Зеленский.