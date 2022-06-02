Европарламент закрыл доступ «российским компаниям» в здания ведомства

Президент Европейского парламента Роберта Метсола в своих социальных сетях сообщила, что теперь «российским компаниям» закрыт доступ в здания, которые принадлежат Европарламенту, сообщает РИА «Новости».
«С этого момента представителям российских компаний не разрешается входить в помещения Европейского парламента», — написала Метсола.
Она утверждает, что решение было принято с целью предотвратить распространение «пропаганды» о конфликте на Украине. При этом, ранее доступ в здания Европейского парламента были лишены российские дипломаты и представители правительственных организаций.
Ранее в Европарламенте заявили о «ядерной угрозе» со стороны России.
Депутат Европарламента от Румынии Даниэль Буда утверждает, что Россия якобы может нанести ядерный удар по украинской территории или объектам НАТО. Буда выразил опасения, что ядерные удары по Украине будут использованы для деморализации военных и гражданских.