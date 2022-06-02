Европарламент закрыл доступ «российским компаниям» в здания ведомства

Президент Европейского парламента Роберта Метсола в своих социальных сетях сообщила, что теперь «российским компаниям» закрыт доступ в здания, которые принадлежат Европарламенту, сообщает РИА «Новости».

Фото: Reuters Reuters

«С этого момента представителям российских компаний не разрешается входить в помещения Европейского парламента», — написала Метсола.

Она утверждает, что решение было принято с целью предотвратить распространение «пропаганды» о конфликте на Украине. При этом, ранее доступ в здания Европейского парламента были лишены российские дипломаты и представители правительственных организаций.

Ранее в Европарламенте заявили о «ядерной угрозе» со стороны России.