В Запорожской области начали изымать розданное Киевом оружие

В Запорожской области правоохранители начали изымать оружие, которое раздавали населению киевские власти. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД Запорожской области Алексей Селиванов, передает ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Селиванова, у ведомства есть информация о том, сколько оружия было роздано населению в рамках территориальной обороны и национального сопротивления, так как часть их представителей и украинские силовики сотрудничают с новой властью в регионе.

«По этой информации идет отработка активных тероборонщиков и националистов, которые не покинули территорию. В частности, и у них изымается это оружие, незаконно розданное киевским режимом», — рассказал он.

Замначальника ГУ МВД также подчеркнул, что «практически все» оружие можно отследить, несмотря на то, что оно не зарегистрировано, так как раздавали его в спешке и в ограниченном количестве.