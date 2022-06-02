Власти Запорожской области объявили о национализации имущества Украины

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области (ВГА) Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому власти региона национализируют имущество, которое принадлежало Украине. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заместителя главы ВГА Андрея Трофимова.

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Он отметил, что такое решение было принято «в целях обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния для жителей Запорожской области».

По словам Трофимова, национализации подвергнутся земельные участки, природные ресурсы, объекты стратегических отраслей экономики, имущества, находившегося в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил разработать законопроект о национализации имущества украинских бизнесменов, политиков и государственных деятелей на территории полуострова, которые, как он заявлял, поддерживают «киевский режим и нацизм».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.