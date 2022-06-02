Пока вы не уснули: Меркель о ситуации на Украине и взрыв в порту Бердянска

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Меркель прервала молчание по ситуации на Украине

AP Photo / Michael Sohn

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 по 2021 год) выразила солидарность с Украиной, назвав происходящее в стране "глубоким поворотным моментом". Это первый публичный комментарий бывшей главы правительства Германии с начала Россией специальной военной операции на Украине, ранее заявления на тему конфликта распространялись от имени Меркель представителями ее офиса.

СМИ: Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бердянска

AP Photo / Evgeniy Maloletka

В районе морского порта Бердянска прогремели мощные взрывы. Об этом в своем Telegram-канале пишет RT со ссылкой на местные СМИ.

По неподтвержденной информации от местных жителей, в районе порта прогремело два взрыва. Что послужило причиной взрывов пока неизвестно. Также уточняется информация, есть ли пострадавшие. В сети распространились видео, на которых виден столб дыма.

Крупные банки заявили, что начали продавать наличные доллары и евро

С 18 апреля банки по требованию ЦБ могут продавать только те наличные доллары и евро, что поступили в кассы после 9 апреля.

Российским компаниям разрешили производить запчасти для Airbus и Boeing

Российским компаниям предоставили возможность производить запчасти для перешедших в пользование РФ иностранных самолетов Airbus и Boeing. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Росавиации.

По его словам, Росавиация в апреле и мае выдала пяти компаниям сертификаты разработчика авиатехники в части ее модификации, сертификации второстепенных изменений и выпуска техдокументации, включая утверждение ремонтной документации и ее изменений.

Бесплатный фотобанк Pixabay закрыл доступ россиянам

Unsplash

Бесплатный фотобанк Pixabay объявил о прекращении работы с российскими пользователями. Сообщение об этом появилось на главной странице российской версии сайта фотобанка.

«Мы категорически осуждаем продолжающуюся незаконную войну России в Украине. В ответ на вторжение России в Украину, Pixabay больше не доступна в России», - говорится в сообщении.

Минобороны РФ: приток иностранных наемников на Украину иссяк

Общая численность иностранных наемников на Украине сократилась до 3,5 тыс. человек, а их приток в страну практически иссяк. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек», - пояснил он.

Россиян предупредили о краже аккаунтов в Telegram

Киберпреступники придумали новый способ мошенничества. Россиянам начали приходить SMS-сообщения о якобы краже личных переписок из мессенджера Telegram. Об этом пишут «Известия».

В тексте сообщения утверждается, что Telegram получил запрос на экспорт личных сообщений. Далее предлагается перейти по сокращенной ссылке, которая якобы должна отменить команду. При переходе открывается поддельная страница веб-версии Telegram с кнопкой «остановить экспорт».

Зеленский заявил о потенциале для «переломного момента» на Украине

AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office

Есть потенциал для переломного момента в конфликте с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к политикам и народу Люксембурга, пишет «Лента.ру».

При этом украинский лидер констатировал, что под контролем России находится около 20 процентов территории Украины, а протяженность линии соприкосновения войск составляет более 1000 километров.

Концерт Лободы во Владивостоке отменили

Организаторы концерта Светланы Лободы во Владивостоке заявили, что выступление певицы, которое должно было состояться 25 июня, отменено. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторы отметили, что тур Лободы, который планировался с 2019 года, несколько раз переносили из-за коронавируса.

Пеле обратился к Путину из-за спецоперации на Украине

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к президенту России Владимиру Путину из-за спецоперации на Украине.