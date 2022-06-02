Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

В Польше разразился скандал из-за подарков, которые получили украинские беженцы по случаю Международного дня защиты детей. О раздаче им сладостей одной частной компанией сообщила мэр города Острув-Велькопольский Беата Климек 31 мая. Вот только оказалось, что их получили лишь дети выходцев с Украины, а о польских ребятах совершенно забыли. Подобная дискриминация вызвала волну негодования у местных жителей.

Фото: Twitter Twitter

В социальных сетях, в том числе под тем злополучным постом мэра, они начали интересоваться, почему их детей оставили без подарков, ведь они их тоже заслуживают, отмечает ostrow24.tv.

В ответ на народное возмущение Климек указала, это была инициатива частной компании, а власти не имеют к ней никакого отношения. И эта самая компания сама вправе решать, кому делать подарки.