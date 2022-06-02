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8 минут назад

Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам

Российская Газета

В Польше разразился скандал из-за подарков, которые получили украинские беженцы по случаю Международного дня защиты детей. О раздаче им сладостей одной частной компанией сообщила мэр города Острув-Велькопольский Беата Климек 31 мая. Вот только оказалось, что их получили лишь дети выходцев с Украины, а о польских ребятах совершенно забыли. Подобная дискриминация вызвала волну негодования у местных жителей.

Поляки устроили скандал из-за подарков украинским беженцам
Фото: TwitterTwitter

В социальных сетях, в том числе под тем злополучным постом мэра, они начали интересоваться, почему их детей оставили без подарков, ведь они их тоже заслуживают, отмечает ostrow24.tv.

В ответ на народное возмущение Климек указала, это была инициатива частной компании, а власти не имеют к ней никакого отношения. И эта самая компания сама вправе решать, кому делать подарки.

Справедливость этого замечания отметили другие пользователи соцсетей. А некоторые с иронией отнеслись ко всей этой ситуации. "Конфетная ссора... мило", - написал один из комментаторов.

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