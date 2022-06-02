ЕС отказался вводить санкции против патриарха Кирилла

Евросоюз отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за позиции Венгрии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.
По информации диписточников агентства, шестой пакет антироссийских санкций содержит поэтапный отказ от поставок нефти из РФ, но не включает в себя планируемых мер в отношении патриарха.
Ранее Венгрия выступила против введения ЕС ограничений в отношении патриарха Кирилла.
Также в Будапеште выдвинули ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.