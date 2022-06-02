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15 минут назад

ЕС отказался вводить санкции против патриарха Кирилла из-за Венгрии

Елена Прошина

Евросоюз отказался от введения санкций против Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из-за позиции Венгрии.

ЕС отказался вводить санкции против патриарха Кирилла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на DPA.

По информации диписточников агентства, шестой пакет антироссийских санкций содержит поэтапный отказ от поставок нефти из РФ, но не включает в себя планируемых мер в отношении патриарха.

Ранее Венгрия выступила против введения ЕС ограничений в отношении патриарха Кирилла.

Также в Будапеште выдвинули ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть.

В мире,Патриарх Кирилл,ЕС,
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