В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
29 минут назад

Власти Шри-Ланки задержали вылет самолета «Аэрофлота»

Никита Бородкин

Власти Шри-Ланки задержали вылет самолета Airbus A330 компании «Аэрофлот» из-за коммерческого спора с лизинговой компанией. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Шри-Ланки задержали вылет самолета «Аэрофлота»
Фото: ТАССТАСС

«Действительно, рейс российского "Аэрофлота", направляющийся в Москву, сегодня задержан. Пока разрешения на вылет не дано. Управление гражданской авиации Шри-Ланки обсуждает с генеральным прокурором, как решить вопрос с этим самолетом», — заявил представитель аэропорта.

По его словам, проблема связана с коммерческими претензиями лизинговой компании, которой принадлежит самолет. Представитель добавил, что российская сторона принимает активное участие в обсуждении проблемы. По предварительной информации, рейс пока перенесен на сутки.

В мире,Аэрофлот,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители