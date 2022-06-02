Власти Шри-Ланки задержали вылет самолета «Аэрофлота»

«Действительно, рейс российского "Аэрофлота", направляющийся в Москву, сегодня задержан. Пока разрешения на вылет не дано. Управление гражданской авиации Шри-Ланки обсуждает с генеральным прокурором, как решить вопрос с этим самолетом», — заявил представитель аэропорта.