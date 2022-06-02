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31 минуту назад

Чавушоглу: в некоторых странах уже начался продовольственный кризис

Елена Прошина

Ситуация вокруг Украины столкнула мир с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начался.

Чавушоглу: в некоторых странах уже начался продовольственный кризис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эксишехире, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Его слова приводит «РИА Новости».

«Если раньше мы говорили о конфликтах на Ближнем Востоке, то теперь уже конфликт в сердце Европы. С одной стороны, человеческие драмы, с другой, повышение цен на энергоносители. Мир столкнулся с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начался, есть риск столкнуться с голодом», — сказал Чавушоглу.

Ранее глава МИД Турции сообщал, что в ООН предложили создать контактную группу из четырех сторон — Россия, Украина, Турция и сама организация — по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов.

Чавушоглу отметил, что Анкара дала согласие на это и выступила с идеей провести техническую встречу.

В мире,Мевлют Чавушоглу,МИД Турции,ООН,
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