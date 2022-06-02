Чавушоглу: в некоторых странах уже начался продовольственный кризис

«Если раньше мы говорили о конфликтах на Ближнем Востоке, то теперь уже конфликт в сердце Европы. С одной стороны, человеческие драмы, с другой, повышение цен на энергоносители. Мир столкнулся с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начался, есть риск столкнуться с голодом», — сказал Чавушоглу.