Чавушоглу: в некоторых странах уже начался продовольственный кризис

Ситуация вокруг Украины столкнула мир с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начался.
Об этом, выступая перед студентами в Университете Османгази в Эксишехире, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Его слова приводит «РИА Новости».
«Если раньше мы говорили о конфликтах на Ближнем Востоке, то теперь уже конфликт в сердце Европы. С одной стороны, человеческие драмы, с другой, повышение цен на энергоносители. Мир столкнулся с риском продовольственного кризиса, в некоторых странах этот процесс уже начался, есть риск столкнуться с голодом», — сказал Чавушоглу.
Ранее глава МИД Турции сообщал, что в ООН предложили создать контактную группу из четырех сторон — Россия, Украина, Турция и сама организация — по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов.
Чавушоглу отметил, что Анкара дала согласие на это и выступила с идеей провести техническую встречу.