В Молдавии запретят российские новости

Парламент Молдавии одобрил в финальном чтении закон о запрете российских новостных программ, передает РИА Новости.

Фото: AFP 2022 / Daniel Mihailescu AFP 2022 / Daniel Mihailescu

Документ запрещает ретрансляцию новостных и аналитических программ, а также военных фильмов из РФ. В законе определяется понятие «дезинформация» как намеренное распространение сведений, которые вредят информационной безопасности. В частности, речь идет об информации, которая «оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы».

Телеканалы могут быть оштрафованы за распространение контента с дезинформацией на сумму от 2100 до 5255 долларов. При повторном нарушении им грозит приостановление действия лицензии на вещание на срок до семи дней.

В Кодекс о телевидении и радиовещании включен пункт о запрете трансляции программ из стран, не ратифицировавших конвенцию о трансграничном телевидении. В их число входит Россия.