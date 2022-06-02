Fox News дал прогноз на президентский срок Байдена

Как сообщает портал russian.rt.com, американский телеканал Fox News прочит, что президент США при таких экономических провалах вряд ли продержится в Белом доме до конца своего срок.

Фото: AP Photo / Carolyn Kaster AP Photo / Carolyn Kaster

Ведущий телеканала Грег Гатфелд заявил, что рейтинг президента валится прямо пропорционально росту цен на топливо и продовольствие. По его словам, только в трех американских штатах соцопросы фиксируют преобладание граждан, которые поддерживают Байдена, над недовольными политикой нынешней администрации. В остальных штатах недовольные довлеют над довольными.

Сам Байден все свои промахи валит на Путина и жалуется на свой персонал, который все время пытается трактовать его высказывания на свой лад, хотя, по его мнению, он высказывается достаточно ясно и лаконично. Но пресс-служба все время “сует пятак” и заявляет, что Байдена не так поняли, что в итоге снижает рейтинг главы Белого дома.

Гатфелд иронично предложил Байдену огласить список тех, кто мешает ему работать, кроме Путина. Но по мнению телеведущего, для Байдена – это непосильная задача, потому что он их просто не вспомнит.