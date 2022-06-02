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49 минут назад

Власти Херсонской области заявили, что в регионе навсегда установлена российская власть

Газета.Ru

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская власть навсегда установлена в регионе, передает РИА "Новости". Он отметил, что область "продолжает жить".

"Действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации. Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес", - сказал Сальдо.

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Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил, что регион вскоре может стать полноценным субъектом России. До этого он сообщил, что область не свернет с курса интеграции в состав РФ и не вернется под контроль Киева. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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