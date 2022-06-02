Власти Херсонской области заявили, что в регионе навсегда установлена российская власть

"Действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации . Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес", - сказал Сальдо.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил, что регион вскоре может стать полноценным субъектом России. До этого он сообщил, что область не свернет с курса интеграции в состав РФ и не вернется под контроль Киева. 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Целью операции глава государства назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.