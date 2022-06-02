«Доставит больше страданий»: Песков высказался о «накачке» Украины оружием

Попытки украинской стороны использовать иностранное оружие для ударов по целям на территории РФ существенно ухудшат ситуацию, это "абсолютно нежелательный" сценарий. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украину продолжают пичкать оружием, самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить о абсолютно нежелательных и весьма неприятных сценариях, когда это оружие гипотетически попытаются использовать против целей на нашей территории. Это существенно изменит ситуацию в неблагоприятную сторону", - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать информацию о новых поставках американского оружия на Украину.

По его словам, поставки Украине иностранного вооружения лишь доставят ей больше страданий.

"Безусловно, подобное накачивание Украины оружием, каждый раз более современным, не меняет параметров специальной военной операции, - в любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты - но просто доставит больше страданий Украине, которая просто является инструментом в руках стран, которые туда поставляют оружие", - отметил он.

Администрация президента США Джо Байдена планирует в скором времени продать Украине четыре разведывательно-ударных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника.

Согласно сведениям собеседников агентства, администрация Байдена намерена уведомить Конгресс США о возможной продаже дронов в ближайшие дни. После этого будет сделано публичное заявление о продаже беспилотников.

Часть средств из недавно предоставленного Украине пакета помощи в размере $40 млрд будет направлена на финансирование возможной продажи дронов и обучения украинских военных управлению беспилотниками, добавили источники.

В то же время, отметили собеседники агентства, продажа дронов может быть заблокирована Конгрессом.

В апреле газета Politico сообщила, что Министерство обороны Украины попросило США предоставить украинской стороне беспилотники MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Позднее американский лидер также подписал закон о предоставлении Киеву дополнительной помощи примерно на $40 млрд. Из этой суммы, как предполагается, около $20 млрд пойдет непосредственно на военную помощь, в том числе на обучение и снабжение украинских военнослужащих, а также на пополнение американских запасов вооружений.

Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 700 млн долларов.

Он включает РСЗО Himars и боеприпасы к ним, четыре вертолета Ми-17, тысячу ракет Javelin, 15 тактических машин, передает РИА Новости.

Президент США отметил, что дополнительное финансирование для Украины одобрено обеими партиями в конгрессе.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать новые ракетные системы для атак по территории России. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не доверяет заявлениям Киева, а компетентные ведомства принимают соответствующие меры по защите страны.

Американские ракеты, которые предоставили Украине, могут полететь на территорию России. Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.

«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. Военные объекты на территории России и самолеты в российском воздушном пространстве — легитимные цели для Украины. И у нас есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, „Точки-У“, которые могут поражать такие цели», — сказал Чернев.

Ранее президент США Джо Байден объявил о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО), способных атаковать на большое расстояние. В Минобороны РФ заявили, что Киев планирует использовать эти системы для нанесения удара по территории России. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не использовать американские ракеты для этой цели, пишет RT.

Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Рябкова, то, что США во главе группы государств занимается «целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями – это очевидная вещь».

«И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», – отметил замглавы МИД РФ.

Он также добавил, что линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна.

«После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести – как они сами это говорят – стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», – подчеркнул Рябков.

По его мнению, нынешняя ситуация ровным счетом ничего не поменяла в этих наших оценках.

Кроме того, Рябков добавил, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Замглавы МИД РФ также отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» – теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Он заявил, что затягивание конфликта в данный момент «на руку врагам России», однако заверил, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.

«У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России. К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период», – резюмировал он.

Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Украинские вооруженные формирования по приказу Службы безопасности Украины (СБУ) планируют нанести удар американскими реактивными системами залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действий по приграничной территории России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары нанесут из жилых районов города Шостка Сумской области, чтобы спровоцировать ответный огонь и обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении мирного населения.

«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве отметили, что информация об этом получена в результате перехвата радиопереговоров.

Президент США Джо Байден 1 июня объявил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны. Речь идет о реактивных системах залпового огня (РСЗО) и боеприпасах, 4 вертолетах Ми-17, тысяче ракет Javelin, 15 тактических машинах, 6 тысячах противотанкового оружия и о другой помощи.

США поставили Украине тактические барражирующие боеприпасы или дроны-камикадзе Switchblade («Выкидной нож»), сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. «Газета.Ru» разбиралась, как это оружие поможет Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Представитель Министерства обороны США сообщил, что «значительное число Switchblade уже сейчас находится на Украине». «Пройдет не так много времени, прежде чем остальные тоже окажутся в этой стране», — заявил он.

В начале апреля Пентагон анонсировал отправку на Украину партии из 100 беспилотников Switchblade производства американской компании AeroVironment.

Дроны-камикадзе Switchblade созданы для морской пехоты США в 2011 году. Существует два варианта: Switchblade-300 и Switchblade-600. Запуск дрона осуществляется минометным способом — он отстреливается как мина, в воздухе разворачивает крылья, запускает мотор и летит со скоростью 160 км/ч в район цели. Продолжительность полета 40 минут, дальность действия — 40 км.

По словам члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктора военных наук Константина Сивкова, Switchblade-300 — маленький аппарат, похожий на детскую игрушку — весит 2,5 кг, из которых 1 кг — боевая часть. «Это вроде маленькой гранаты из гранатомета. Такой боеприпас не представляет никакой угрозы для танка, для другой бронированной техники — тоже, только для открытой живой силы», — объяснил Сивков.

«Switchblade-600 — посерьезней. Точных данных о его размерах нет, но если полагать, что речь идет о пробивании брони техники сверху, значит боевая часть должна быть минимум 5 кг, соответственно, общий вес должен быть не менее 20 кг», — считает Сивков.

Эксперт отметил, что эти дроны могут работать как в автономном режиме, так и управляться оператором.

«В автономном режиме дрон отправляется в назначенный район и падает, как обычная ракета. Но Switchblade-300 маленький, у него нет системы распознавания целей, поэтому он может и не решить успешно задачу — просто упасть на пустое место и взорваться. Если дрон управляется оператором, то переносными средствами РЭБ глушится его канал связи», — сказал Сивков.

В октябре 2021 года на американском экспертном портале Military Watch вышла статья о возможностях боевого применения Switchblade.

«Комплекс давно принят на вооружение, его поставляли в Великобританию. Известно, что комплекс использовался в Афганистане, но никаких отчетов о его использовании в публичном пространстве не было. Это наводит на подозрения, что эффект не был впечатляющим», — отмечалось в публикации Military Watch.

Алексей Леонков, в свою очередь, считает, что назвать дроны-камикадзе Switchblade эффективными для массового использования нельзя.

«Это точечное оружие, которое применяется по одиночным целям. Ими возможно уничтожить автомобильную технику, легкобронированную. Тяжелобронированную — нет. Российские танки имеют активную динамическую защиту, и пробить ее, а потом броню танка таким боеприпасом практически невозможно. Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Это не то оружие, которое может изменить баланс сил. Но его поставки можно считать удачным пиаром. Мол, мы помогаем», — заявил эксперт.

По прогнозу Леонкова, Switchblade ждет на Украине та же судьба, что и Bayraktar TB2.

«Турецкие БЛА не помогли ВСУ, миф о них как о супербеспилотниках развеялся, теперь дело за американскими барражирующими боеприпасами. Их отлично ловят наши зенитные ракетные системы, ПЗРК, зенитные ракетные комплексы ближнего действия — обнаруживают и могут уничтожать. Как только такие боеприпасы засветятся, они будут ликвидированы», — убежден эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Дмитрий Литовкин считает, что дроны «потенциально могут доставить беспокойство российским военным».

«Дело в том, что российская армия уничтожила много военной техники Украины. ВСУ надо сейчас как-то противопоставить свои возможности российским. Сделать это оперативно. С такими дронами они будут иметь определенные возможности. Они опасны для нашей легкой техники. При этом нужно понимать, что размер этих аппаратов позволяет украинским военным их легко переносить и применять», — рассказал «Газете.Ru» Литовкин.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что «накачивание» странами НАТО оружием Украины повышает риск прямого столкновения с Россией и риск перехода конфликта в полноценную ядерную войну.

«Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка ее войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией вместо ведущейся ими «войны по доверенности», — написал Медведев.

По его словам, у такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну и этот сценарий может быть катастрофическим для всех стран.

Он также добавил, что Западу нужно думать о возможных последствиях из-за их действий.

Ранее директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила, что США в своей поддержке Украины не хотят довести дело до Третьей мировой войны.

Результатом поставок иностранного летального вооружения на Украину стало резкое повышение угрозы терроризма в стране, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев ТАСС.

"От поставляемого на Украину иностранного летального оружия резко возросли угрозы терроризма, разрушается гражданская инфраструктура", – сказал Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Казани.

Патрушев отметил, что накачивание Украины оружием, вербовка иностранных наемников и обучение боевиков нацбатальонов продолжаются и в настоящее время. По его словам, от этого страдает мирное население.

Ранее Патрушев заявил, что США используют террористические организации в качестве инструмента геополитической борьбы. По его словам, этот инструмент Соединенные Штаты используют и в борьбе с Россией. Он также выразил мнение, что идеальным сценарием для НАТО и США является бесконечно тлеющий конфликт на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Поставки американского вооружения на Украину не дают возможности пробудить у Киева желание возобновлять мирные переговоры. Об этом в среду, 1 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы уже говорили — здесь нового ничего нет. Мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры, — отметил он.

При этом представитель Кремля добавил, что правительство России относится к данном процессу негативно, сообщает РИА Новости.

Значительная часть оружия, поставляемого киевскому режиму странами Запада, без сомнения в итоге окажется в руках представителей организованной преступности, что спровоцирует всплеск его незаконного оборота, заявил генеральный секретарь Интерпола генерал Юрген Шток.

«Мы видели такое в Балканском регионе. Мы видели это на военных театрах Африки, где, конечно, организованные преступные группы пытаются использовать эту хаотичную ситуацию, доступность оружия и даже оружия, которое используется военными», – цитирует РИА «Новости» Штока.

По словам генсека Интерпола, государствам-поставщикам Киева необходимо объединить базы данных для контроля над перемещениями оружия.

«Ни одна страна нашего региона не может справиться с этим в одиночку, поскольку преступники, о которых я говорю, действуют в глобальном масштабе», – подчеркнул он.

Соединенным Штатам трудно отслеживать, что происходит с переданным Украине оружием, заявил американский министр обороны Ллойд Остин по итогам необъявленного визита в Киев, который он посетил вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«У нас нет никаких наземных сил [на Украине], поэтому нам сложно это делать», – передает ТАСС ответ Остина на вопрос, есть ли у США план по отслеживанию таких вооружений, как ПЗРК «Стингер» и ПТРК «Джавелин», которые в ходе боев в Донбассе становятся трофеями в руках военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).